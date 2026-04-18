イ・ビョンホン、2歳長女の成長した姿に反響「可愛い〜」「赤ちゃん天使」 妻・イ・ミンジョンが公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。成長した長女（2）の近影ショットを公開した。
【写真】「赤ちゃん天使」「可愛い〜」イ・ビョンホン＆イ・ミンジョンの2歳長女の近影ショット
イ・ミンジョンは「春が来て花が咲き、もう1歳年を取ったね…時間がたつのがこんなに早いなんて!!!」と、成長する姿に寂しさを吐露。ピンクのリボンを頭に付け、淡いカラフルな装いの長女の後ろ姿をアップしている。
別の日には「私へのプレゼントだと言って、落ちた花びらをくれる赤ちゃん天使…本当に…あなたは私の春だ…」と、愛らしいエピソードを明かし、プリンセスのような雰囲気のあるワンピースを着た長女の姿と、プレゼントしてくれたという花の写真を披露した。
これらの投稿に、コメント欄には「可愛い〜」「後ろ姿からもう可愛い」「Pretty princess!」「かわいいね」などと、愛らしい姿に反響が集まっている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
【写真】「赤ちゃん天使」「可愛い〜」イ・ビョンホン＆イ・ミンジョンの2歳長女の近影ショット
イ・ミンジョンは「春が来て花が咲き、もう1歳年を取ったね…時間がたつのがこんなに早いなんて!!!」と、成長する姿に寂しさを吐露。ピンクのリボンを頭に付け、淡いカラフルな装いの長女の後ろ姿をアップしている。
別の日には「私へのプレゼントだと言って、落ちた花びらをくれる赤ちゃん天使…本当に…あなたは私の春だ…」と、愛らしいエピソードを明かし、プリンセスのような雰囲気のあるワンピースを着た長女の姿と、プレゼントしてくれたという花の写真を披露した。
これらの投稿に、コメント欄には「可愛い〜」「後ろ姿からもう可愛い」「Pretty princess!」「かわいいね」などと、愛らしい姿に反響が集まっている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。