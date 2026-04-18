歌手の浜崎あゆみ（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。開催中の全国ツアーに登場したゲストたちとのオフショットを公開し、その中で、「顔が似てきてる」とする人気芸人に言及した。

浜崎は「名古屋day1は、あの！スギちゃんの登場に叫んだーっ わたしはキーボードの母音外してやったぜぃネタが大好きだからキーボードも一緒に写真撮らせていただきました」「そして地球儀先行でwリフター登場した(同い年の)ゴー☆ジャスさん」「最後はまさか肉眼で見れるとは思ってなかった、お久しブリーフ！！ダンディ坂野さん」とし、人気芸人との共演を果たしたことを報告。

さらに、「ここで終わりのはずが、まさかのです、まさかのNonfictionが流れまして、、え？リフター覗き込んだらもうちゃんとポーズしてスタンバイしてました」とし、お笑いタレントのキンタロー。を紹介。「気のせいである事を祈りたいんですが、マジでわたしとキンタローさん顔が似てきてるんだよな、、、最後の2ショ写真見て下さい、笑い方とかめっちゃ似てない？笑」ともつづっていた。

この投稿に、キンタロー。本人が「愛知三河産のayuとしてあゆ様を命にかけて守ります」とコメント。ファンからは「いや、ほんと0.0001%くらいなんだけどさ？たまにキンタローさんのお顔が、あゆちゃんなのよ！笑」「三河TAとしては

三河の浜崎あゆみとayuのツーショットを生で見れてうれぴかった〜」などのコメントが寄せられていた。