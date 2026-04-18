¹âÃÎÅìÀ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Î°ÂÃ£·ë´õ¤µ¤ó¡Ê£±£±¡Ë¤¬°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï£±£¶Æü¤ËÉã¿Æ¤Î°ÂÃ£Í¥µ¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£·¡Ë¤¬»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇµþÅÔÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÃ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ë´õ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤È¿ô¥«·îÁ°¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÑÉã¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ë°ìÉô£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï·ÑÉã¤Î´í¸±À­¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹âÃÎ¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Î»ö·ï¶»¤¬ÄË¤¤¡×¤È»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö²¶¤ÎÊì¿Æ¤Ï°¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤éºÆº§¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢²¶¤â£±£±ºÐ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö²¶¤Ï¤½¤Î¿Í¤òËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤âÆÍÁ³Éã¿Æ¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤¬´î¤Ö¤«¤éÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏ¢¤ì»Ò¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤Ï²¶¤âÂ¿Ê¬¿ÆÃ£¤â¤·¤¿¤È»×¤¦¡£ºÆº§¤¬°­¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£