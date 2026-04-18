ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＣＭ出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日焼け止めプロモーションが１８日に始まり、身長約５メートルに巨大化させた大谷の３Ｄビジュアルを乗せた「大谷ＳＵＮトラック」の出発式が東京・渋谷で行われた。

３Ｄは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解説を務めた野球評論家の五十嵐亮太氏は「スライディングの時に左手をつくとことか、足の長さとか本当に細かいところまで再現されてます。迫力がすごい」と舌を巻いた。本人よりも２倍以上の大きさだが、「イメージ的には同じ。現役時代に対戦した時も感じたけど、会うたび大きくなっている」と五十嵐氏は話した。

日焼け止めは五十嵐氏も現役時代から使っていたという。「日焼けすると体に熱がたまったり体が疲れやすくなる。ロサンゼルスは特に日差しがきついので、雪肌精も体のケアでは大事になってくる」。ドジャースのロッカールームには雪肌精が常備され、大谷以外の選手もグランドに出る際には使用しているという。

大谷選手は１５日（日本時間１６日）のメッツ戦で今季２勝目を挙げた。１７日（同１８日）は１番ＤＨでロッキーズ戦に出場し、初回の打席で菅野智之投手から二塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。イベント中に連続試合出塁記録を「４９」になったことが分かり、五十嵐氏は「記録がどれだけ伸びるのか。楽しみです」とさらなる活躍を期待していた。

「大谷ＳＵＮトラック」は、この日から２８日にかけて、東京から名古屋、大阪へと移動。期間中には大谷選手の直筆サインボールが当たるＳＮＳ投稿キャンペーンも実施される。