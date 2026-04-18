あの＆霜降り明星・粗品、“そしあの”が「ガルアワ」サプライズ登場 ケロロ軍曹風の緑コーデで仲良くランウェイ【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】歌手でタレントのあのとお笑いコンビ・霜降り明星の粗品が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】“そしあの”が仲良しランウェイ
映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージには、本作のオープニング曲を担当するあのと粗品が登場。粗品は緑が印象的な柄シャツを着こなし、あのはケロロ軍曹に合わせた緑のカーディガン、黄色のスカート姿のスタイリングでランウェイを闊歩。ランウェイトップでは、ケロロ軍曹とともに“敬礼ポーズ”を決めていた。
“ケロロ小隊 新隊員 アノノ宣伝隊長”として、同作の宣伝隊長を務めるあのは「平成でもずっと愛されているんですけど、今の時代でももっと愛してもらえるように頑張ります」と作品について意気込み。すると、親交が深いことでも知られているMCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太は、あのの姿を受け「こんなに嬉しそうに仕事しているの見たことない」と感心した様子を見せていた。
作品の見どころについて、粗品は「ケロロやなぁっぽいのはもちろん。なんか、家族愛や友情も感じられるので初見の方も是非」と呼びかけ。最後には、あのが「可愛いケロロたちの戦いが本当に面白い、盛り沢山なので。これからの解禁情報も沢山なので楽しみにしていてください」とアピールしていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆あの＆粗品「ガルアワ」サプライズ登場
映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージには、本作のオープニング曲を担当するあのと粗品が登場。粗品は緑が印象的な柄シャツを着こなし、あのはケロロ軍曹に合わせた緑のカーディガン、黄色のスカート姿のスタイリングでランウェイを闊歩。ランウェイトップでは、ケロロ軍曹とともに“敬礼ポーズ”を決めていた。
作品の見どころについて、粗品は「ケロロやなぁっぽいのはもちろん。なんか、家族愛や友情も感じられるので初見の方も是非」と呼びかけ。最後には、あのが「可愛いケロロたちの戦いが本当に面白い、盛り沢山なので。これからの解禁情報も沢山なので楽しみにしていてください」とアピールしていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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