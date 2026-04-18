超特急リョウガ＆ユーキ、こなれファッションでペアランウェイ「見惚れた」「オーラすごい」と反響続々【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のリョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】スタダ人気アイドル「オーラすごい」ペアランウェイ
リョウガはデニム素材のキャップにワイドパンツ、爽やかなブルーシャツを合わせたコーディネート、ユーキは鮮やかな赤のカーディガンを肩にかけたこなれファッションで登場。クールな表情でランウェイを闊歩し、観客を沸かせた。このランウェイを受け、ネット上では「見惚れた」「オーラすごい」「かっこよすぎる」「スタイル良すぎ」などと反響が上がっている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】スタダ人気アイドル「オーラすごい」ペアランウェイ
◆リョウガ＆ユーキ、ペアランウェイで笑顔封印
リョウガはデニム素材のキャップにワイドパンツ、爽やかなブルーシャツを合わせたコーディネート、ユーキは鮮やかな赤のカーディガンを肩にかけたこなれファッションで登場。クールな表情でランウェイを闊歩し、観客を沸かせた。このランウェイを受け、ネット上では「見惚れた」「オーラすごい」「かっこよすぎる」「スタイル良すぎ」などと反響が上がっている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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