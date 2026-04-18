横浜ＦＭ、悪夢の３連敗　終了間際に失点…先制された試合は今季８戦全敗、昨季から２７戦未勝利

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節 横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）

ホームの横浜ＦＭが川崎に１―２で敗れ、今季２度目の３連敗を喫した。

３勝７敗で東の１０チーム中９位と低迷が続く中、立ち上がりは横浜ＦＭがロングボールとハイプレスで勢いを持って入ったが、前半１５分にＤＦラインの裏をつかれて川崎のＦＷロマリッチに先制点を許す。

先制された試合で昨年から２６戦未勝利（３分け２３敗）というチーム状況が物語るように、その後もなかなか攻め手がなかったが、前半アディショナルタイム３分、高い位置でのボール奪取から攻撃を続けると、右からのＭＦ渡辺の横パスをＭＦ天野が左足で押し込んで同点に追いついた。

前半は１―１で折り返すと、後半の立ち上がりも横浜ＦＭペース。後半５分には右からの天野のクロスをクルークスが左足ボレーシュートでゴールを狙うも枠から外れてしまう。

後半９分にはゴール前でピンチを迎えるもＤＦ井上が頭で間一髪のクリアで切り抜ける。

同１４分には右からのクロスをＦＷ谷村が合わせるもＧＫに阻まれる。その後もスコアは動かず、ＰＫ戦に突入かと思われたが、終了間際にエリソンに勝ち越し点を決められて、悪夢の３連敗。これで先制された試合は今季８戦全敗。試合直後にはゴール裏のサポーターからはブーイングが飛ぶなど、苦境から抜け出せない。