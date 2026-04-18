昨年10月に20歳を過ぎて旅立った愛犬「テン」を想いながらも、今年2月に新しい家族「パピコ」と共に暮らす俳優・タレントの照英さんが、2頭への変わらぬ愛情を自身のインスタグラムに投稿しました。

【写真を見る】【 照英 】旅立った愛犬「テン」と共に暮らす愛犬「パピコ」に変わらぬ愛情 「様々な思いに厚みが生まれた」感慨深く振り返る





照英さんは、テンとパピコに送られてくるファンのメッセージなどへの感謝を伝えました。そして「愛犬(家族)がこの世を去る事で、家族全員が、心に抱える痛みと思いがどれだけ大きいものなのか」と振り返りました。







そして「『自分が愛犬への思いがどれだけあったのかよりも、愛犬がどれだけ自分と家族全員に寄り添ってくれたのか・・・』そう考えられる様になってきたのは、新たに迎えた愛犬『パピコ』のお陰だと思います」と、パピコとの暮らしでテンへの想いもさらに確かになったことを伝えています。









照英さんは「愛犬『パピコ』が家族になってくれた事で、家族全員に笑顔と幸せをプレゼントしてくれて、様々な思いに厚みが生まれたと今は感じています」と、家族全員を代表して感謝。「愛犬ライフと気持ちのステップアップを一緒に歩んで行ける様に、これからも投稿して参ります」と気持ちを新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】