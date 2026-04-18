“おひなさま”長浜広奈「チューしたい」 人気キャラクターにメロメロ
“おひなさま”こと長浜広奈が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』でゲストMCを務めた。
【全身ショット】プリンセス！ミニスカドレス姿の長浜広奈
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。今回は、同イベント最年少MCとして、イベントMCに初挑戦。先輩・森香澄のサポートを受けながら懸命に進行を務めた。
次回の『GirlsAward』でコラボするモンチッチくんとモンチッチちゃんが登場すると、長浜は「チューしたい」とメロメロ。「今、流行っています！」とコラボを喜んだ。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】プリンセス！ミニスカドレス姿の長浜広奈
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。今回は、同イベント最年少MCとして、イベントMCに初挑戦。先輩・森香澄のサポートを受けながら懸命に進行を務めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。