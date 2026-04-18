超特急シューヤ＆マサヒロ“チャーはん”コンビ、春っぽコーデでペアランウェイ 背中合わせに黄色い歓声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のシューヤ（志村秀哉）、森次政裕（マサヒロ）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】スタダアイドルの人気コンビがペアでランウェイ
ファンから“チャーはん”コンビとして親しまれているシューヤ、マサヒロがペアで登場。淡いカラーを取り入れた春らしいコーディネートに身を包み、笑顔を封印したクールなランウェイを披露した。ステージトップでは背中を合わせ、ぴったり密着。観客からは歓声が上がった。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】スタダアイドルの人気コンビがペアでランウェイ
◆シューヤ＆マサヒロ、ペアランウェイで会場沸かす
ファンから“チャーはん”コンビとして親しまれているシューヤ、マサヒロがペアで登場。淡いカラーを取り入れた春らしいコーディネートに身を包み、笑顔を封印したクールなランウェイを披露した。ステージトップでは背中を合わせ、ぴったり密着。観客からは歓声が上がった。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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