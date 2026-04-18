サッカー元日本代表ＭＦの細貝萌氏の妻でモデルの中村明花が４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

中村は１７日、自身のインスタグラムを更新して「またひとつ歳を重ねました。」と明かし、「４０」の形をしたミニバルーンを両手に持って笑顔を見せるショットをアップした。「ちょっと前に娘を産んだ気でいるのに、気づけば４０って…時の流れ、こわすぎる 娘も大きくなるわけだ（笑）」と率直な思いをつづり、「数字だけどんどん増えていくけど、中身はまだまだ成長途中です。でもそれも、最近挑戦することが増えてきて楽しいなって思えるようになってきました 何歳になっても成長できたらいいな」と成長意欲を記し、「笑って過ごせる毎日と、これまで出会ってくれた人に感謝しながら、これからも自分らしく過ごせていけたらなと思っています。」と今後への思いをつづった。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「若い！変わらずかわいくてキレイです！！」「本当に憧れの存在です！」「さやかさんみたいな年齢の重ね方憧れます」「これからの１年がご家族と共に笑顔に溢れチャレンジが実る１年になりますように」などの声が寄せられている。

中村は細貝氏と２０１１年に結婚し、１６年に長女が誕生していた。