長浜広奈、ガルアワMCでも“おひなさま節”炸裂「幸せで堪らないです」 “大々だい好きな”先輩と共演
“おひなさま”こと長浜広奈が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』でゲストMCを務めた。
【全身ショット】プリンセス！ミニスカドレス姿の長浜広奈
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛きょうのあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。
今回は、ゲストMCとして登場。事務所の先輩である森香澄の呼びかけを受け、長浜は「会場のみなさ〜ん！大々だい好きな先輩の森さんと同じステージに立てて、幸せで堪らないです！」とあいさつした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】プリンセス！ミニスカドレス姿の長浜広奈
ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛きょうのあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やCMに引っ張りだことなっている。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。