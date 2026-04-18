今年11月の「NBAメキシコシティゲーム」でナゲッツとペイサーズが激突

4月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、今年11月8日にデンバー・ナゲッツとインディアナ・ペイサーズが、アリーナCDMXにて「NBAメキシコシティゲーム2026」を開催すると発表した。

今年の一戦は、1992年から数えてメキシコで開催される35回目のゲームであり、米国とカナダを除くどの国よりも多い開催回数となる。また、3年連続でメキシコの伝統的な“死者の日（Día de Muertos）”の祝祭期間中に開催される。

試合中は、特別仕様のバスケットボールコートやファン参加型の企画など、アリーナ内でさまざまなイベントが開催され、“死者の日”をテーマにした演出が行われる。

ナゲッツは、今シーズンに54勝28敗を残し、ウェスタン・カンファレンス3位で「NBAプレーオフ2026」へ出場する。ロスターにはニコラ・ヨキッチやジャマール・マレー、アーロン・ゴードンらが在籍していて、2023年に球団初優勝を飾った。

一方のペイサーズは、今シーズンに19勝63敗でイースタン・カンファレンス14位へ低迷。ただ、このチームは昨シーズンのプレーオフでイーストを勝ち上がり、NBAファイナルへ進出した実績を持つ。

パスカル・シアカムやアンドリュー・ネムハード、イビツァ・ズバッツらに加え、来シーズンはアキレス腱断裂のため今シーズンを全体した司令塔タイリース・ハリバートンも復帰する見込みだけに注目したい。

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