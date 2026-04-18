決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＱＰＳＨＤ、ノート、オキサイド (4月10日～16日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -37.10 4/14 上期 －
<3557> Ｕ＆Ｃ 東Ｇ -32.19 4/14 本決算 黒転
<469A> フィットクル 東Ｇ -23.23 4/14 1Q －
<3192> 白鳩 東Ｓ -21.32 4/10 1Q －
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ -20.89 4/10 上期 1.41
<6521> オキサイド 東Ｇ -19.80 4/14 本決算 16.91
<4440> ヴィッツ 東Ｓ -17.44 4/13 上期 10.53
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -16.92 4/14 本決算 -33.52
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -16.54 4/10 上期 赤拡
<3267> フィルＣ 東Ｓ -16.48 4/14 1Q -81.25
<339A> プログレス 東Ｇ -14.55 4/14 本決算 -9.83
<8931> 和田興産 東Ｓ -14.12 4/10 本決算 -24.66
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -13.20 4/14 上期 505.88
<4439> 東名 東Ｓ -12.96 4/14 上期 -7.52
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -12.90 4/14 1Q 赤転
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -12.35 4/13 本決算 -44.65
<3907> シリコンスタ 東Ｓ -12.24 4/13 1Q 赤拡
<3280> エストラスト 東Ｓ -12.17 4/10 本決算 -28.64
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -11.60 4/14 3Q 123.63
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -11.35 4/14 上期 赤拡
<2437> シンワワイズ 東Ｓ -11.22 4/13 3Q 赤転
<4429> リックソフト 東Ｇ -11.16 4/14 本決算 -43.98
<5243> ノート 東Ｇ -10.35 4/14 1Q 3750.00
<5580> プロディ 東Ｇ -9.74 4/14 上期 -66.67
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ -8.89 4/13 上期 黒転
<3647> アスリナ 東Ｓ -8.67 4/10 上期 赤拡
<7360> オンデック 東Ｇ -8.66 4/10 1Q 赤拡
<8244> 近鉄百 東Ｓ -8.56 4/10 本決算 -21.37
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -8.15 4/14 本決算 0.16
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -8.05 4/14 上期 33.22
<3077> ホリイフード 東Ｓ -7.94 4/14 1Q －
<9326> 関通ＨＤ 東Ｇ -7.81 4/10 本決算 43.51
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -7.73 4/14 上期 -25.81
<276A> ククレブ 東Ｇ -7.48 4/13 上期 -79.26
<6543> 日宣 東Ｓ -7.24 4/14 本決算 -52.27
<4317> レイ 東Ｓ -7.19 4/14 本決算 -42.38
<6489> 前沢工業 東Ｓ -6.96 4/10 3Q 16.93
<8254> さいか屋 東Ｓ -6.93 4/14 上期 -69.90
<3760> ケイブ 東Ｓ -6.77 4/13 3Q 赤転
<323A> フライヤー 東Ｇ -6.65 4/13 本決算 193.33
<4370> モビルス 東Ｇ -6.53 4/10 上期 赤転
<464A> ＱＰＳＨＤ 東Ｇ -6.53 4/13 3Q 赤縮
<542A> ビタブリッド 東Ｇ -6.34 4/13 本決算 9.18
<3627> テクミラ 東Ｓ -5.70 4/10 本決算 222.58
<2484> 出前館 東Ｓ -5.56 4/14 上期 赤拡
<4199> ワンプラ 東Ｇ -5.53 4/13 上期 赤拡
<6086> シンメンテ 東Ｇ -5.45 4/14 本決算 5.96
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ -5.06 4/14 3Q 44.79
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ -4.72 4/14 本決算 －
<3967> エルテス 東Ｇ -4.69 4/14 本決算 6.94
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -37.10 4/14 上期 －
<3557> Ｕ＆Ｃ 東Ｇ -32.19 4/14 本決算 黒転
<469A> フィットクル 東Ｇ -23.23 4/14 1Q －
<3192> 白鳩 東Ｓ -21.32 4/10 1Q －
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ -20.89 4/10 上期 1.41
<6521> オキサイド 東Ｇ -19.80 4/14 本決算 16.91
<4440> ヴィッツ 東Ｓ -17.44 4/13 上期 10.53
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -16.92 4/14 本決算 -33.52
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -16.54 4/10 上期 赤拡
<3267> フィルＣ 東Ｓ -16.48 4/14 1Q -81.25
<339A> プログレス 東Ｇ -14.55 4/14 本決算 -9.83
<8931> 和田興産 東Ｓ -14.12 4/10 本決算 -24.66
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -13.20 4/14 上期 505.88
<4439> 東名 東Ｓ -12.96 4/14 上期 -7.52
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -12.90 4/14 1Q 赤転
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -12.35 4/13 本決算 -44.65
<3907> シリコンスタ 東Ｓ -12.24 4/13 1Q 赤拡
<3280> エストラスト 東Ｓ -12.17 4/10 本決算 -28.64
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -11.60 4/14 3Q 123.63
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -11.35 4/14 上期 赤拡
<2437> シンワワイズ 東Ｓ -11.22 4/13 3Q 赤転
<4429> リックソフト 東Ｇ -11.16 4/14 本決算 -43.98
<5243> ノート 東Ｇ -10.35 4/14 1Q 3750.00
<5580> プロディ 東Ｇ -9.74 4/14 上期 -66.67
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ -8.89 4/13 上期 黒転
<3647> アスリナ 東Ｓ -8.67 4/10 上期 赤拡
<7360> オンデック 東Ｇ -8.66 4/10 1Q 赤拡
<8244> 近鉄百 東Ｓ -8.56 4/10 本決算 -21.37
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -8.15 4/14 本決算 0.16
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -8.05 4/14 上期 33.22
<3077> ホリイフード 東Ｓ -7.94 4/14 1Q －
<9326> 関通ＨＤ 東Ｇ -7.81 4/10 本決算 43.51
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -7.73 4/14 上期 -25.81
<276A> ククレブ 東Ｇ -7.48 4/13 上期 -79.26
<6543> 日宣 東Ｓ -7.24 4/14 本決算 -52.27
<4317> レイ 東Ｓ -7.19 4/14 本決算 -42.38
<6489> 前沢工業 東Ｓ -6.96 4/10 3Q 16.93
<8254> さいか屋 東Ｓ -6.93 4/14 上期 -69.90
<3760> ケイブ 東Ｓ -6.77 4/13 3Q 赤転
<323A> フライヤー 東Ｇ -6.65 4/13 本決算 193.33
<4370> モビルス 東Ｇ -6.53 4/10 上期 赤転
<464A> ＱＰＳＨＤ 東Ｇ -6.53 4/13 3Q 赤縮
<542A> ビタブリッド 東Ｇ -6.34 4/13 本決算 9.18
<3627> テクミラ 東Ｓ -5.70 4/10 本決算 222.58
<2484> 出前館 東Ｓ -5.56 4/14 上期 赤拡
<4199> ワンプラ 東Ｇ -5.53 4/13 上期 赤拡
<6086> シンメンテ 東Ｇ -5.45 4/14 本決算 5.96
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ -5.06 4/14 3Q 44.79
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ -4.72 4/14 本決算 －
<3967> エルテス 東Ｇ -4.69 4/14 本決算 6.94
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース