―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2901> Ｗディッシュ 　東Ｓ 　 -37.10 　　4/14　　上期　　　　　－
<3557> Ｕ＆Ｃ 　　　　東Ｇ 　 -32.19 　　4/14　本決算　　　　黒転
<469A> フィットクル 　東Ｇ 　 -23.23 　　4/14　　　1Q　　　　　－
<3192> 白鳩 　　　　　東Ｓ 　 -21.32 　　4/10　　　1Q　　　　　－
<7373> アイドマＨＤ 　東Ｇ 　 -20.89 　　4/10　　上期　　　　1.41

<6521> オキサイド 　　東Ｇ 　 -19.80 　　4/14　本決算　　　 16.91
<4440> ヴィッツ 　　　東Ｓ 　 -17.44 　　4/13　　上期　　　 10.53
<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 -16.92 　　4/14　本決算　　　-33.52
<5129> ＦＩＸＥＲ 　　東Ｇ 　 -16.54 　　4/10　　上期　　　　赤拡
<3267> フィルＣ 　　　東Ｓ 　 -16.48 　　4/14　　　1Q　　　-81.25

<339A> プログレス 　　東Ｇ 　 -14.55 　　4/14　本決算　　　 -9.83
<8931> 和田興産 　　　東Ｓ 　 -14.12 　　4/10　本決算　　　-24.66
<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ 　 -13.20 　　4/14　　上期　　　505.88
<4439> 東名 　　　　　東Ｓ 　 -12.96 　　4/14　　上期　　　 -7.52
<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 -12.90 　　4/14　　　1Q　　　　赤転

<9168> ライズＣＧ 　　東Ｇ 　 -12.35 　　4/13　本決算　　　-44.65
<3907> シリコンスタ 　東Ｓ 　 -12.24 　　4/13　　　1Q　　　　赤拡
<3280> エストラスト 　東Ｓ 　 -12.17 　　4/10　本決算　　　-28.64
<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ 　 -11.60 　　4/14　　　3Q　　　123.63
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 　東Ｓ 　 -11.35 　　4/14　　上期　　　　赤拡

<2437> シンワワイズ 　東Ｓ 　 -11.22 　　4/13　　　3Q　　　　赤転
<4429> リックソフト 　東Ｇ 　 -11.16 　　4/14　本決算　　　-43.98
<5243> ノート 　　　　東Ｇ 　 -10.35 　　4/14　　　1Q　　 3750.00
<5580> プロディ 　　　東Ｇ　　 -9.74 　　4/14　　上期　　　-66.67
<3168> ＭＥＲＦ 　　　東Ｓ　　 -8.89 　　4/13　　上期　　　　黒転

<3647> アスリナ 　　　東Ｓ　　 -8.67 　　4/10　　上期　　　　赤拡
<7360> オンデック 　　東Ｇ　　 -8.66 　　4/10　　　1Q　　　　赤拡
<8244> 近鉄百 　　　　東Ｓ　　 -8.56 　　4/10　本決算　　　-21.37
<4270> ＢｅｅＸ 　　　東Ｇ　　 -8.15 　　4/14　本決算　　　　0.16
<5574> ＡＢＥＪＡ 　　東Ｇ　　 -8.05 　　4/14　　上期　　　 33.22

<3077> ホリイフード 　東Ｓ　　 -7.94 　　4/14　　　1Q　　　　　－
<9326> 関通ＨＤ 　　　東Ｇ　　 -7.81 　　4/10　本決算　　　 43.51
<7352> ＴＷＯＳＴ 　　東Ｇ　　 -7.73 　　4/14　　上期　　　-25.81
<276A> ククレブ 　　　東Ｇ　　 -7.48 　　4/13　　上期　　　-79.26
<6543> 日宣 　　　　　東Ｓ　　 -7.24 　　4/14　本決算　　　-52.27

<4317> レイ 　　　　　東Ｓ　　 -7.19 　　4/14　本決算　　　-42.38
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ　　 -6.96 　　4/10　　　3Q　　　 16.93
<8254> さいか屋 　　　東Ｓ　　 -6.93 　　4/14　　上期　　　-69.90
<3760> ケイブ 　　　　東Ｓ　　 -6.77 　　4/13　　　3Q　　　　赤転
<323A> フライヤー 　　東Ｇ　　 -6.65 　　4/13　本決算　　　193.33

<4370> モビルス 　　　東Ｇ　　 -6.53 　　4/10　　上期　　　　赤転
<464A> ＱＰＳＨＤ 　　東Ｇ　　 -6.53 　　4/13　　　3Q　　　　赤縮
<542A> ビタブリッド 　東Ｇ　　 -6.34 　　4/13　本決算　　　　9.18
<3627> テクミラ 　　　東Ｓ　　 -5.70 　　4/10　本決算　　　222.58
<2484> 出前館 　　　　東Ｓ　　 -5.56 　　4/14　　上期　　　　赤拡

<4199> ワンプラ 　　　東Ｇ　　 -5.53 　　4/13　　上期　　　　赤拡
<6086> シンメンテ 　　東Ｇ　　 -5.45 　　4/14　本決算　　　　5.96
<4885> 室町ケミカル 　東Ｓ　　 -5.06 　　4/14　　　3Q　　　 44.79
<2338> クオンタムＳ 　東Ｓ　　 -4.72 　　4/14　本決算　　　　　－
<3967> エルテス 　　　東Ｇ　　 -4.69 　　4/14　本決算　　　　6.94

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース