決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … セイワＨＤ、エレメンツ、ウエストＨＤ (4月10日～16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6217> 津田駒 東Ｓ +107.87 4/13 1Q 赤縮
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +43.43 4/10 上期 -22.58
<3987> エコモット 東Ｇ +32.68 4/14 上期 -79.59
<7719> 東京衡機 東Ｓ +28.52 4/14 本決算 124.20
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ +27.91 4/14 上期 赤拡
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ +25.87 4/13 上期 117.89
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +25.49 4/14 本決算 58.88
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +25.32 4/14 3Q 76.58
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +24.24 4/14 本決算 －
<9270> バリュエンス 東Ｇ +24.08 4/10 上期 416.29
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +20.70 4/14 上期 -49.37
<5341> アサヒエイト 東Ｓ +20.46 4/10 1Q 赤拡
<4490> ビザスク 東Ｇ +19.73 4/14 本決算 0.07
<325A> テンシャル 東Ｇ +18.17 4/14 上期 －
<5575> グロービー 東Ｇ +17.17 4/14 3Q -1.23
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ +17.06 4/13 上期 125.00
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +16.91 4/14 3Q 黒転
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.95 4/14 本決算 2.94
<3560> ほぼ日 東Ｓ +15.75 4/10 上期 65.22
<2999> ホームポジ 東Ｓ +14.97 4/10 上期 288.42
<304A> フォルシア 東Ｇ +13.83 4/14 本決算 460.81
<5246> エレメンツ 東Ｇ +13.61 4/13 1Q 黒転
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +10.60 4/14 本決算 -5.58
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +10.56 4/14 本決算 4.14
<4920> 日本色材 東Ｓ +10.25 4/13 本決算 82.12
<190A> コーディア 東Ｇ +10.08 4/14 上期 赤縮
<4735> 京進 東Ｓ +10.00 4/10 本決算 －
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +9.17 4/14 上期 79.41
<3181> 買取王国 東Ｓ +8.64 4/14 本決算 11.72
<3810> ＣＳＨＤ 東Ｓ +8.52 4/14 3Q 赤縮
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +8.41 4/14 上期 53.78
<4397> チムスピ 東Ｇ +7.84 4/13 上期 68.12
<7811> 中本パックス 東Ｓ +7.71 4/10 本決算 12.97
<9982> タキヒヨー 東Ｓ +7.52 4/13 本決算 0.15
<6505> 東洋電 東Ｓ +7.50 4/13 3Q 31.90
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +6.91 4/14 上期 －
<4673> 川崎地質 東Ｓ +6.59 4/10 1Q 850.70
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +6.32 4/14 上期 -1.18
<369A> エータイ 東Ｇ +6.16 4/14 上期 6.05
<7603> ジーイエット 東Ｓ +5.66 4/14 本決算 黒転
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ +5.14 4/13 本決算 黒転
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +4.78 4/14 3Q -18.07
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ +4.63 4/13 本決算 14.14
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +4.54 4/14 1Q 123.68
<4434> サーバワクス 東Ｓ +4.42 4/14 本決算 82.51
<6522> アスタリスク 東Ｇ +4.30 4/14 上期 赤縮
<4494> バリオ 東Ｓ +4.06 4/14 本決算 －
<505A> ギークリー 東Ｓ +3.83 4/13 3Q －
<7847> グラファイト 東Ｓ +3.69 4/15 本決算 43.72
<7673> ダイコー通産 東Ｓ +3.51 4/10 3Q 13.59
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6217> 津田駒 東Ｓ +107.87 4/13 1Q 赤縮
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +43.43 4/10 上期 -22.58
<3987> エコモット 東Ｇ +32.68 4/14 上期 -79.59
<7719> 東京衡機 東Ｓ +28.52 4/14 本決算 124.20
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ +27.91 4/14 上期 赤拡
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ +25.87 4/13 上期 117.89
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +25.49 4/14 本決算 58.88
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +25.32 4/14 3Q 76.58
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +24.24 4/14 本決算 －
<9270> バリュエンス 東Ｇ +24.08 4/10 上期 416.29
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +20.70 4/14 上期 -49.37
<5341> アサヒエイト 東Ｓ +20.46 4/10 1Q 赤拡
<4490> ビザスク 東Ｇ +19.73 4/14 本決算 0.07
<325A> テンシャル 東Ｇ +18.17 4/14 上期 －
<5575> グロービー 東Ｇ +17.17 4/14 3Q -1.23
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ +17.06 4/13 上期 125.00
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +16.91 4/14 3Q 黒転
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.95 4/14 本決算 2.94
<3560> ほぼ日 東Ｓ +15.75 4/10 上期 65.22
<2999> ホームポジ 東Ｓ +14.97 4/10 上期 288.42
<304A> フォルシア 東Ｇ +13.83 4/14 本決算 460.81
<5246> エレメンツ 東Ｇ +13.61 4/13 1Q 黒転
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +10.60 4/14 本決算 -5.58
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +10.56 4/14 本決算 4.14
<4920> 日本色材 東Ｓ +10.25 4/13 本決算 82.12
<190A> コーディア 東Ｇ +10.08 4/14 上期 赤縮
<4735> 京進 東Ｓ +10.00 4/10 本決算 －
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +9.17 4/14 上期 79.41
<3181> 買取王国 東Ｓ +8.64 4/14 本決算 11.72
<3810> ＣＳＨＤ 東Ｓ +8.52 4/14 3Q 赤縮
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +8.41 4/14 上期 53.78
<4397> チムスピ 東Ｇ +7.84 4/13 上期 68.12
<7811> 中本パックス 東Ｓ +7.71 4/10 本決算 12.97
<9982> タキヒヨー 東Ｓ +7.52 4/13 本決算 0.15
<6505> 東洋電 東Ｓ +7.50 4/13 3Q 31.90
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +6.91 4/14 上期 －
<4673> 川崎地質 東Ｓ +6.59 4/10 1Q 850.70
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +6.32 4/14 上期 -1.18
<369A> エータイ 東Ｇ +6.16 4/14 上期 6.05
<7603> ジーイエット 東Ｓ +5.66 4/14 本決算 黒転
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ +5.14 4/13 本決算 黒転
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +4.78 4/14 3Q -18.07
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ +4.63 4/13 本決算 14.14
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +4.54 4/14 1Q 123.68
<4434> サーバワクス 東Ｓ +4.42 4/14 本決算 82.51
<6522> アスタリスク 東Ｇ +4.30 4/14 上期 赤縮
<4494> バリオ 東Ｓ +4.06 4/14 本決算 －
<505A> ギークリー 東Ｓ +3.83 4/13 3Q －
<7847> グラファイト 東Ｓ +3.69 4/15 本決算 43.72
<7673> ダイコー通産 東Ｓ +3.51 4/10 3Q 13.59
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース