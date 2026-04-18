―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6217> 津田駒 　　　　東Ｓ　 +107.87 　　4/13　　　1Q　　　　赤縮
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ 　 +43.43 　　4/10　　上期　　　-22.58
<3987> エコモット 　　東Ｇ 　 +32.68 　　4/14　　上期　　　-79.59
<7719> 東京衡機 　　　東Ｓ 　 +28.52 　　4/14　本決算　　　124.20
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ 　 +27.91 　　4/14　　上期　　　　赤拡

<1434> ＪＥＳＣＯ 　　東Ｓ 　 +25.87 　　4/13　　上期　　　117.89
<135A> ヴレインＳ 　　東Ｇ 　 +25.49 　　4/14　本決算　　　 58.88
<523A> セイワＨＤ 　　東Ｇ 　 +25.32 　　4/14　　　3Q　　　 76.58
<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +24.24 　　4/14　本決算　　　　　－
<9270> バリュエンス 　東Ｇ 　 +24.08 　　4/10　　上期　　　416.29

<1407> ウエストＨＤ 　東Ｓ 　 +20.70 　　4/14　　上期　　　-49.37
<5341> アサヒエイト 　東Ｓ 　 +20.46 　　4/10　　　1Q　　　　赤拡
<4490> ビザスク 　　　東Ｇ 　 +19.73 　　4/14　本決算　　　　0.07
<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 +18.17 　　4/14　　上期　　　　　－
<5575> グロービー 　　東Ｇ 　 +17.17 　　4/14　　　3Q　　　 -1.23

<5578> ＡＲアドバン 　東Ｇ 　 +17.06 　　4/13　　上期　　　125.00
<205A> ロゴスＨＤ 　　東Ｇ 　 +16.91 　　4/14　　　3Q　　　　黒転
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 +15.95 　　4/14　本決算　　　　2.94
<3560> ほぼ日 　　　　東Ｓ 　 +15.75 　　4/10　　上期　　　 65.22
<2999> ホームポジ 　　東Ｓ 　 +14.97 　　4/10　　上期　　　288.42

<304A> フォルシア 　　東Ｇ 　 +13.83 　　4/14　本決算　　　460.81
<5246> エレメンツ 　　東Ｇ 　 +13.61 　　4/13　　　1Q　　　　黒転
<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ 　 +10.60 　　4/14　本決算　　　 -5.58
<7608> ＳＫジャパン 　東Ｓ 　 +10.56 　　4/14　本決算　　　　4.14
<4920> 日本色材 　　　東Ｓ 　 +10.25 　　4/13　本決算　　　 82.12

<190A> コーディア 　　東Ｇ 　 +10.08 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<4735> 京進 　　　　　東Ｓ 　 +10.00 　　4/10　本決算　　　　　－
<245A> ＩＮＧＳ 　　　東Ｇ　　 +9.17 　　4/14　　上期　　　 79.41
<3181> 買取王国 　　　東Ｓ　　 +8.64 　　4/14　本決算　　　 11.72
<3810> ＣＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +8.52 　　4/14　　　3Q　　　　赤縮

<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ　　 +8.41 　　4/14　　上期　　　 53.78
<4397> チムスピ 　　　東Ｇ　　 +7.84 　　4/13　　上期　　　 68.12
<7811> 中本パックス 　東Ｓ　　 +7.71 　　4/10　本決算　　　 12.97
<9982> タキヒヨー 　　東Ｓ　　 +7.52 　　4/13　本決算　　　　0.15
<6505> 東洋電 　　　　東Ｓ　　 +7.50 　　4/13　　　3Q　　　 31.90

<8783> ａｂｃ 　　　　東Ｓ　　 +6.91 　　4/14　　上期　　　　　－
<4673> 川崎地質 　　　東Ｓ　　 +6.59 　　4/10　　　1Q　　　850.70
<7351> グッドパッチ 　東Ｇ　　 +6.32 　　4/14　　上期　　　 -1.18
<369A> エータイ 　　　東Ｇ　　 +6.16 　　4/14　　上期　　　　6.05
<7603> ジーイエット 　東Ｓ　　 +5.66 　　4/14　本決算　　　　黒転

<2687> ＣＶＳベイ 　　東Ｓ　　 +5.14 　　4/13　本決算　　　　黒転
<1430> １ｓｔコーポ 　東Ｓ　　 +4.78 　　4/14　　　3Q　　　-18.07
<3562> Ｎｏ．１ 　　　東Ｓ　　 +4.63 　　4/13　本決算　　　 14.14
<138A> 光フードＳ 　　東Ｇ　　 +4.54 　　4/14　　　1Q　　　123.68
<4434> サーバワクス 　東Ｓ　　 +4.42 　　4/14　本決算　　　 82.51

<6522> アスタリスク 　東Ｇ　　 +4.30 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 +4.06 　　4/14　本決算　　　　　－
<505A> ギークリー 　　東Ｓ　　 +3.83 　　4/13　　　3Q　　　　　－
<7847> グラファイト 　東Ｓ　　 +3.69 　　4/15　本決算　　　 43.72
<7673> ダイコー通産 　東Ｓ　　 +3.51 　　4/10　　　3Q　　　 13.59

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース