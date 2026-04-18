バレーボール女子日本代表のセッター・関菜々巳（26、UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ）が18日、イタリアリーグでの2シーズン目を戦い終えて帰国した。チームはレギュラーシーズン8位でプレーオフに進出も、準々決勝で敗退した。

【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表

関は「実戦のところでどれだけ自分の感覚を養えるか、っていうところを目標にしていったので、そこは目標が達成できたので良かった」と沢山の収穫を得たと振り返った。

いよいよ始まる日本代表活動については「まずはオリンピックへの切符を掴むって、いうところが今年の第一の目標」と話し、「去年はネーションズリーグの出だしが良かったんですけど、そういうふうに出だしが良くなってくると、後々自分たちの気持ちもいいのかな、乗ってくるのかな、というふうに思うので、出だしのところから日本強いなって相手に思わせるような印象を与えていきたい」と意欲を見せた。

女子日本代表は5月18日（国立代々木競技場 第二体育館）、21日（千葉ポートアリーナ）に紅白戦を行い、6月4日に初戦を迎えるネーションズリーグに臨む。



【女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程】※日本時間

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分〜 vsフランス

6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ

6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ

6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

■ファイナルラウンド

7月22日〜26日