超特急4人、個性際立つランウェイ披露 対照的ビジュアルで魅了
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の森次政裕、志村秀哉、村田祐基、船津稜雅が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【写真】息ぴったり！背中合わせのポーズが素敵な船津稜雅＆村⽥祐基
超特急の4人は、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。それぞれのペアで歩き、個性を生かしたスタイリングを見せた。
「チャーはん」の愛称で親しまれる森次政裕（マサヒロ）と志村秀哉（シューヤ）は、カジュアルなファッションを軽やかに着こなし、自然体ながらも洗練されたウォーキングを披露。柔らかな雰囲気の中にも確かな存在感を放った。
一方、村田祐基（ユーキ）と船津稜雅（リョウガ）は、スポーティーなスタイルで登場。長年培ってきたコンビネーションを感じさせる息の合ったランウェイで魅了し、動きの一つひとつから安定感を感じさせた。異なる魅力が際立つ構成で、会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】息ぴったり！背中合わせのポーズが素敵な船津稜雅＆村⽥祐基
超特急の4人は、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。それぞれのペアで歩き、個性を生かしたスタイリングを見せた。
一方、村田祐基（ユーキ）と船津稜雅（リョウガ）は、スポーティーなスタイルで登場。長年培ってきたコンビネーションを感じさせる息の合ったランウェイで魅了し、動きの一つひとつから安定感を感じさせた。異なる魅力が際立つ構成で、会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。