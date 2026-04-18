◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が18日、横浜市内の所属ジムで、元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）との防衛戦へ向けた公開練習を行い、シャドーボクシングを1ラウンドだけ披露した。試合は5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）―WBA・WBC・WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のアンダーカードとして行われる。

2年前に続き、兄・尚弥と東京ドーム興行で“共演”する拓真は「前回同様、兄と一緒に出られる凄みを感じながら、東京ドームという他では味わえない異様な空間なので、その空間を楽しみながら戦っていきたい」と抱負を述べた。大橋ジムの大橋秀行会長によると、尚弥と拓真は同じ時間帯に練習しており、お互いにアドバイスし合う場面もみられるという。拓真は「試合に向けてお互い同じ気持ちで切磋琢磨（せっさたくま）してできるので、自分からしたら同じ日の方がお互い高め合っていける」と“共闘”を歓迎。「それで結果をしっかり出して（尚弥に）つなげる、そこまでがセットかな」と話した。

尚弥、拓真とも強敵を迎えるだけに、父・真吾トレーナーには負担になるのではとの見方もある。しかし、真吾トレーナーは「全然大丈夫。毎回のことなんで」と否定。「（同じ興行に出場の方が）絶対いいと思う。まず練習でお互い頑張り合えるわけじゃないですか。それが一番いいですよね」と説明した。

拓真が世界王者に返り咲いた昨年11月の那須川天心（帝拳）戦の前には、尚弥が「絶対に勝てる」とお墨付きを与えた。今回も同じような言葉があったか、との問いには真吾トレーナーが「井上家の中で暗黙（の了解）でありますからね。当たり前じゃないですか？何言ってるんですか？」と苦笑い。拓真は「それはもう、言葉を交わさずとも通じ合える感じですかね」と答えた。