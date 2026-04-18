岩瀬洋志、色気漂うクールビジュアル レザーロングコートで魅せる
俳優の岩瀬洋志が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】色気！ロングコートで登場した岩瀬洋志
イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場した岩瀬は、レザーのロングコートをなびかせながらランウェイを歩いた。ステージトップでは、首元に手を添えたり、唇に触れたりと、色気を感じさせる仕草で観客を魅了。客席からは歓声が漏れていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】色気！ロングコートで登場した岩瀬洋志
イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場した岩瀬は、レザーのロングコートをなびかせながらランウェイを歩いた。ステージトップでは、首元に手を添えたり、唇に触れたりと、色気を感じさせる仕草で観客を魅了。客席からは歓声が漏れていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。