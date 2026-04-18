ドジャース・大谷翔平投手（３１）は悲願のサイ・ヤング賞初受賞に向け、快調に腕を振っている。投手としてここまで投手としては３試合に先発して２勝０敗、防御率０・５０の好成績をマーク。ライバルは２年連続の戴冠を目指すパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）や同僚の山本由伸投手（２７）らが挙げられるが、ここに来て意外な剛腕が台頭している。パドレスの絶対守護神、メイソン・ミラー投手（２７）だ。

昨季途中にアスレチックスからトレードでパドレス入りし、ＷＢＣでは米国代表のクローザーを務めた最速１６８キロ右腕。今季は６試合に登板して１勝０敗６セーブ、防御率０・００をマーク。計９回１／３を投げて被安打と四球はともに一つで、２２奪三振で三振率は驚異の２２・１８パーセントと異次元の快投を続けている。

米メディア「ヘビー」は「パドレスは現在、メジャーリーグで最も圧倒的な投手を擁しているかもしれない。問題は圧倒的な投球だけでは、世間の注目がすでに別の選手に集まっている状況では、サイ・ヤング賞を獲得するには十分ではないということだ。その注目は大谷翔平に集まっているが、メイソン・ミラーが賞の常識を覆す」と、大谷が中心の賞レースに異変が生じていることを伝えた。

日本の沢村賞と違い、サイ・ヤング賞はリリーフ投手にも受賞資格はある。ただ、救援陣は２００３年のエリック・ガリエ（ドジャース）を最後に受賞者が出ていない。同メディアは「サイ・ヤング賞はほぼ完璧なシーズンを送ったまれな例外を除いて、事実上先発投手の賞となっている。つまり、ミラーは他の投手と競っているだけではない。投票者の考え方の枠組みと戦っているのだ」とリリーフ投手の受賞には障害があると指摘しつつ「２０２６年前半の時点で、メイソン・ミラーが野球界で最も圧倒的な投手であることに異論を唱える余地はない。その数字は単にエリート級というレベルではない。常識を覆すものだ」と資格は十分あるとした。

「これは大谷を否定するものではない。賞の選考方法の実態を反映しているのだ。ミラーが受賞を果たしたいのなら、ただ素晴らしいだけでは不十分だ。投票者が何十年にもわたる慣例を覆さざるを得ないほど、圧倒的な存在感を示す必要がある」と同メディア。ミラーの快進撃が続けば大きな論議を呼びそうだ。