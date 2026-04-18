北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで2か月を切った中、日本代表は本大会メンバー発表を来月15日に行うと正式発表した。歓喜と悲劇が交錯するその瞬間を見届けようと、ネット上では待ち望むファンの声が続出。一方で、ある事情から嘆きの声も漏れていた。

日本代表の公式Xは17日、本大会のメンバー発表を5月15日の14時から行うとアナウンスした。順当に選出される選手もいれば、まさかの落選、サプライズ選出など数々のドラマが起きてきた発表会見。今回はJリーグ開幕日という特別なシチュエーションに設定され、森保一監督の口から会見で26人のメンバーが読み上げられる。

公式発表を受けて、高揚感を抑えきれないファンが続出。ネット上では「メンバー発表楽しみすぎる」「いよいよ！」「緊張するー」といった声が見受けられる一方、金曜の平日14時からという時間設定に、困惑の声も。「生で見たかったのに平日の昼間…」「仕事中だろが、そんなの関係ねー。配信チェックだな！」との反応も上がった。

日本は3月の英国遠征でスコットランド、イングランドに連勝。今後は5月31日に国内で実施されるアイスランドとの強化試合を経て、W杯本大会を迎える。北中米W杯ではグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

今大会は史上初の3か国（米国・カナダ・メキシコ）共催で、48チームが参加する過去最大規模の大会となる。6月11日に開幕し、決勝は7月19日に行われる。



（THE ANSWER編集部）