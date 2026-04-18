『田鎖ブラザーズ』田鎖稔役に染谷将太 キャラクター紹介（2）
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、染谷将太が演じる田鎖稔を紹介する。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
染谷将太が演じる田鎖稔は、神奈川県警捜査一課 検視官・警部。田鎖家の次男。31年前の1995年4月26日に両親を殺害され、自身も切りつけられ傷を負った。医学部で法医学者を志していたが、両親の事件が時効を迎え、法では裁けない犯人を自分たち兄弟の手で裁くべく警察官となった。兄とは違い冷静で無口。人と話すことに苦手意識がある。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
染谷将太が演じる田鎖稔は、神奈川県警捜査一課 検視官・警部。田鎖家の次男。31年前の1995年4月26日に両親を殺害され、自身も切りつけられ傷を負った。医学部で法医学者を志していたが、両親の事件が時効を迎え、法では裁けない犯人を自分たち兄弟の手で裁くべく警察官となった。兄とは違い冷静で無口。人と話すことに苦手意識がある。