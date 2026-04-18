マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはプレミアリーグ第33節のアーセナル戦にニコ・オライリーが出場できると明かした。英『Manchester Evening News』が報じている。



シティアカデミー出身で現在21歳のオライリーは今シーズン圧巻の活躍を見せている選手の一人で、イングランド代表にも選ばれている若手注目株だ。身長193cmと大柄ながらテクニックやサッカーIQを兼ね備えるオライリーはここまで公式戦46試合に出場して9ゴール6アシストをマーク。左SBや中盤で素晴らしいパフォーマンスを見せており、今や欠かせない存在とも言える。





そんなオライリーは先制点を決めた前節のチェルシー戦で負傷交代を強いられた。65分にピッチに自ら座り込み、ハムストリングを痛めている様子を見せたため、状況が心配されていたが、どうやら軽傷だったようだ。金曜日の記者会見でペップは「ルベンはまだ準備ができていない」とルベン・ディアスはアーセナル戦で起用できないことを明言したが、続けて「ニコは大丈夫だ」とコメント。オライリーに関しては起用可能であると語っている。アーセナルとのカラバオカップ決勝では2ゴール決めているオライリーが出場できるのはシティにとって大きな意味を持つ。プレミアリーグ逆転優勝へ今節のアーセナル戦は勝利が必要だが、今シーズン大ブレイク中のオライリーはこの大一番でも結果を残してくれるか、楽しみだ。