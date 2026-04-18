「彼をラインアップに戻せ！」レッドソックス吉田正尚、代打サヨナラ打にファンから“もっと使え”の声も「マサはいつも頼りになる」「このシーズン、ずっと準備ができている」

吉田は自身初のサヨナラ打を放った(C)Getty Images

レッドソックス吉田正尚がメジャー初のサヨナラタイムリーを放った。

現地4月17日に行われたタイガース戦。両軍とも点を奪えぬまま0−0で延長戦に突入。迎えた延長10回一死一、三塁の好機に代打で打席が回ってくるとタイガース4番手、ウィル・ベストの速球を叩きつけ、前進守備の頭を抜けてライト前に転がり、価値あるサヨナラ打を放った。

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これが自身にとってメジャー初のサヨナラ打となった。

開幕からここまでスタメンの機会は決して多くないが出場試合は6試合連続安打。打率は.310まで上昇、5打点をマークしている。これには米ファンの間からも「彼をラインアップに戻せ！」「マサはいつも頼りになる」「このシーズン、ずっと準備ができている」と出場機会を増やしてほしいという希望の声も上がる。

今後のパフォーマンスも注目となりそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]