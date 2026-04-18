◆米女子ゴルフツアー ▽ＪＭイーグルＬＡ選手権 第２日（１７日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、首位から出た岩井千怜（ホンダ）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１３アンダー。トップと１打差の２位で週末を迎える。

「ちょっと悔しい。短いバーディーパットを２度外してしまった。初日のビッグスコアの翌日だったが、フラットな気持ちでプレーはできた。３日目も楽しくやりたい」とこの日のラウンドを振り返った。

６９の勝みなみ（明治安田）が８アンダー７位につけ、７２の山下美夢有（花王）と６９の岩井明愛（ホンダ）が５アンダーの２０位。

７１の古江彩佳（富士通）と７３の馬場咲希（サントリー）は４アンダー２９位で決勝ラウンドに進んだ。

吉田優利（エプソン）は１アンダー６６位、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）と西村優菜（スターツ）はイーブンパーの８０位、渋野日向子（サントリー）は１オーバーの１０１位。桜井心那（王子ホールディングス）は３オーバーの１１３位。笹生優花（アース製薬）は５オーバーの１２５位でそれぞれ予選落ちした。

６５をマークした金世煐（キム・セヨン、韓国）が１４アンダーで単独首位に立った。