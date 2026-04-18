１８日のＮＨＫ「土スタ」（土曜・午後１時５０分）の放送が休止となった。同日午後１時２０分頃に長野県で最大震度５強の地震が発生した影響で、地震速報を放送した。「土スタ」の放送有無に関するアナウンスがなく、ネットは混乱の声が集まった。

「土スタ」は午後１時５０分から午後２時５０分までの生放送を予定していたが、地震発生後、長野と中継をつなぎながら地震情報を伝えた。１時３０分からは番組の予定を変更し、「宇宙に一番近い島 ハワイ島」、同４０分からは「ホットスポット最後の楽園」を放送。画面上にはテロップで「この時間は予定を変更して放送しています」と伝えられた。

公式サイトやＳＮＳで休止の発表がなく、ネット上では「告知あった？」「結局ないの？どこかに出てる？」「結局土スタ休止？」「どうなってるの」「土スタはそのまま収録して後日放送かな」「土スタやらないのか…地震だししょうがないことなんだけど」と混乱の声が相次いだ。

この日の「土スタ」は土曜ドラマ「まぐだら屋のマリア」を特集し、女優の尾野真千子と俳優の藤原季節がスタジオに登場してトークする予定だった。