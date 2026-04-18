ME:I・RINON＆SUZU、笑顔封印ランウェイ 洗練された美しさ放つ
グローバルガールズグループ・ME:IのRINONとSUZUが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】ドッドが素敵！クールに登場したSUZU＆RINON
RINONとSUZUは、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。キュートな笑顔を封印し、クールな表情でランウェイを披露した。モデルとしての洗練された美しさも際立ち、会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】ドッドが素敵！クールに登場したSUZU＆RINON
RINONとSUZUは、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。キュートな笑顔を封印し、クールな表情でランウェイを披露した。モデルとしての洗練された美しさも際立ち、会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。