MAZZEL・NAOYA、高貴なビジュアル披露 『ガルアワ』幕開けに登場
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYA
NAOYAは、イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。ロングコートをなびかせながらランウェイをかっ歩し、振り返りざまにかすかに口角を上げた。金髪と相まって高貴な雰囲気を放ち、熱い視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYA
NAOYAは、イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。ロングコートをなびかせながらランウェイをかっ歩し、振り返りざまにかすかに口角を上げた。金髪と相まって高貴な雰囲気を放ち、熱い視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。