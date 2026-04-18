シンガー・ソングライター奥華子（48）が18日、Xを更新。約7年ぶりにオリジナルアルバムを発売することになった感謝を述べた。

奥は2020年ごろから活動休止状態になっていたが、約2年半を経て再始動し、昨年7月には東京・渋谷でデビュー20周年を記念したライブを開催した。

奥は18日、「いつも応援してくださっている皆様へ」とXでメッセージを公開。昨年のライブを振り返って、「その事が『奥華子まだやれるんだ』という印象になり、あれから約1年後の7月22日に再びポニーキャニオンさんからCDを発売できることになりました」とアルバム発売決定を告知した。

「活動休止から復帰後、なかなかCDを作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのお陰で、作ることができます」という奥。「思えば、22年前、駅前の路上ライブで歌っていた私を、たくさんの方が足を止めて手作りCDを手にしてくれたお陰で、その事実がきっかけでメジャーデビューが決まりました」と駆け出しの時代を回想して、「ずっとずっと私は皆さんに支えられて導いてもらっています」と感謝を述べた。

「約7年ぶりのオリジナルアルバムは今の奥華子をしっかり詰め込んで、応援していて良かったと思ってもらえる一枚にしたいです」と意気込みを示し、「どうか楽しみにしていてください」と呼びかけている。