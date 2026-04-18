Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

最近よく見かけるチタンが、なんと、まな板になったというではありませんか。それがmachi-yaに登場中の「魅せるまな板」です。

チタン製のまな板とは一体どんなまな板なのか、今回はサンプルをお借りして使ってみました。

1mm・220gの極薄ボディが叶える、まな板と器の二刀流

Photo: にしやまあやか

「魅せるまな板」は、燕三条の老舗金属メーカーと共同開発されたチタン製のまな板です。

手に取ってまず驚くのが、A4サイズ程度で厚さはたったの1mm、重さ約220gという圧倒的な軽さ。見た目もスタイリッシュなこのまな板は、プレートとして利用しても全く違和感がありません。食材をカットし、そのまままな板ごと食卓へ運ぶだけで、料理と食事の時間がとてもスムーズに繋がります。

Photo: にしやまあやか

表面にはブラスト加工が施されており、高級感のあるマットな質感です。0.1mm単位で調整されたなめらかなカーブがついているため、さっと持ち上げられて、お皿としても秀逸でした。

金属ならではの切り心地

Photo: にしやまあやか

今回は、この「魅せるまな板」をまな板として利用し、さらにプレートとしてそのまま利用してみることに。サーモンの柵を調達したのでカルパッチョ風にしていきます。

プラスチックや木製のまな板とは感触が違い、金属の上でカットしている感じが印象的でした。包丁を研いでいる時のようなシャリシャリした音と硬い質感をまな板から感じるのは新鮮な体験です。

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サーモンを切ってそのままお皿として使ってみたところ、ちょっとした問題が発生。サーモンを乗せた部分に、サーモンの油分で跡が残ってしまったのです。

ただ、一旦気にせず盛り付けを続行してみると、これはこれでアリかも。偶然にも油分の跡がハート型のようになりました。

わざわざお皿に移し替えて洗い物を増やすわけでもなく、味気ない一般的なまな板とも違い、このまま食卓に出しても十分様になるのは「魅せるまな板」だからこそだと感じました。

傷は優しさの証。一緒に「育つ」一生モノ

Photo: にしやまあやか

もちろんサーモンの跡は色が染み付いたわけではないので、中性洗剤と柔らかいスポンジでサッと洗えば元通り綺麗になります。

木製やプラスチック製のまな板で気になりがちな臭いや色移りもしにくく、食洗機にもしっかり対応。端の穴をフックに引っ掛けておくだけで乾燥と収納が完了するスマートさも魅力です。

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ただ、洗い終わったあとにまな板をよーく見てみると、表面に小傷が…！ プラスチックでも木でも、まな板は使用しているうちに傷はつくものとはいえ、お借りしたものということもあり一瞬焦りました。

しかし、なんとこの小傷こそが、チタンが包丁を優しく受け止めてくれた証拠なのだとか。

純チタンは鋼の包丁よりも柔らかい素材で、刃あたりが優しく、包丁に過度な負担をかけないという特徴を持っています。

木やプラスチックのまな板だと、傷から菌やカビが繁殖して買い替えのサインになりますが、純チタンなら傷がついても衛生面に問題はありません。サビや臭い移りにも強いからこそ、買い替えの頻度がグッと減るんです。

Photo: にしやまあやか

長く使い込むことで表面に細かな傷は入りますが、使い込むほどに風合いが増していくそうで、鉄のフライパンのように育ててみてはいかがでしょうか。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、プロジェクトページを合わせてチェックしてみてください。

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本記事制作にあたり、D/projectより製品の貸し出しを受けております。

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya