俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。仕事のオファーを受けた時の相談相手を明かした。

デビュー作の映画「誰も知らない」をはじめ、「いい作品に恵まれてんねやろうな、ずっと。それは前からずっとええもんやってるから、やらそうっていうことになるんやと思うよ」と語ったMCの笑福亭鶴瓶。続けて「（オファーが来た時）誰かに相談するの？ せえへんやろ？ あんまり」と聞いた。すると柳楽は「そうですね。基本的に家族に相談する…」と答えた。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「例えば最初の段階で、そんなに自分がしっくりこなかったとしても、家族に相談して『いや、絶対いいと思うよ』って言われたら『ああ、ちょっとやってみようかな』とか？」と尋ねると、柳楽は「そうですね。だけどね、とても妻のアドバイスは的確ですね」と明かした。すると鶴瓶は「頭ええからな、ええ子や。すっごいいいよ。俺、大好きやもん、あの人。ああ、やっぱこの人おるから…」と、柳楽の妻で女優の豊田エリーを絶賛した。