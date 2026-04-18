オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。この1年ほどハマっている食べ物を明かした。

庄司智春が「大久保さんの冷蔵庫に必ず入ってるものってありますか」と聞いた。大久保は「ここ1年ぐらいハマっているもの。納豆キャベツをものすごい食べるんですけど」と話した。藤本美貴と庄司はハモるように「納豆キャベツ？」と大声で反応。すると大久保は「スゴいリアクションがいい」と一歩その場でのけぞった。庄司が「納豆キャベツってあんまり聞かない」と反論。

大久保は冷蔵庫を見ながら「だから、キャベツと納豆と卵は必需品」と話した。藤本は「ちょっと、納豆キャベツは試してみます？」と疑問符が残るように話して「全然、おいしくなさそう」と話した。大久保は聞き逃さずに「土下座しろよ、おいしかったら」と挑むように返し、庄司に「嫁の土下座見せてやるからな」と話した。

庄司は藤本の土下座について「ちょっと日ごろの恨みもあるから見てみたい」とコメントした。キャベツの千切りに納豆をかき混ぜて粘り出して、卵黄とめんつゆ、ごま油を加えてまぜるだけ。

大久保は「これで腸活になってお通じが良くなる」と解説しながら、最後にごまを適量入れた。できあがった納豆キャベツを食した庄司は「おいしい」と叫び、藤本も「おいしい。ゴマ油、めんつゆいいね」と絶賛し「夜ご飯、一品にもなりますね」と話した。ここで庄司が「ミキティに土下座してもらいましょうか」と話した。しぶしぶながら藤本は、軽く腰を折って軽く頭を大久保に下げた。大久保は「腹立つ顔してる…プライドがね」と話すと庄司は「モー娘。で一番プライド高い」と解説した。