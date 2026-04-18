◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行った。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は、すでに完売となっている東京ドームでの同興行のチケットについて「もうないです。追加（販売）もありません。リセールしかないです」と語ると、当日は日本ボクシング史上最多の５万５０００人の観客動員となることを明言した。

これまでのボクシング興行の最多観客動員は、９０年２月１１日に行われた東京ドーム興行の５万１６００人。メインイベントでは、世界ヘビー級３団体統一王者マイク・タイソンが挑戦者ジェームス・ダグラス（ともに米国）に１０回ＫＯで敗れ、ボクシング史に残る番狂わせとなった。

拓真の公開練習後に取材に応じた同会長は「井上尚弥対中谷潤人というカードだけでもドームを満員にできると思うが、ここに井岡一翔対井上拓真というカードが入ることは非常に意味がある。井岡選手はボクシング界の大功労者であり、彼が東京ドームのリングに立つ、しかも井上拓真が相手というのは、本当に意味がある試合だと思います」とコメント。「前日の公開計量（のチケット、後楽園ホール）もとっくにないです。すごいですよね。これが３回目、４回目と続けられるような、そういった試合内容になると思います。この日は、ボクシング界全部にとって、歴史に残ることは間違いないし、忘れられない一日になる」と話した。

◆過去の東京ドームのボクシング興行

〈１〉こけら落とし １９８８年３月２１日、東京ドームのこけら落としとして、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者マイク・タイソン―元ＷＢＡ同級王者トニー・タッブス（ともに米国）戦が行われ、タイソンが２回２分５４秒ＴＫＯ勝ち。前座の日本ウエルター級タイトルマッチでは、吉野弘幸が王者・坂本孝雄に４回ＫＯ勝ちし王座獲得。吉野は９２年１２月に王座を返上するまで１４度の防衛を果たした。５万１０００人を動員。

〈２〉世紀の番狂わせ ９０年２月１１日、３団体統一王者タイソンが挑戦者ジェームス・ダグラス（ともに米国）と対戦。８回にタイソンがダウンを奪うも、１０回にダグラスが連打から強烈な左でタイソンからプロ初ダウンを奪い１分２３秒ＫＯ勝ち。ボクシング史上最大の番狂わせの一つとされる。前座では、デビュー２戦目の辰吉丈一郎がチャーチュード・エウアンサンパン（タイ）に２回ＫＯ勝ち。日本２階級制覇王者の高橋ナオトはノリー・ジョッキージム（タイ）に１０回判定負け。観衆は５万１６００人。

〈３〉日本人初メイン ２０２４年５月６日、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥がＷＢＣ世界スーパーバンタム級１位の指名挑戦者ルイス・ネリ（メキシコ）と対戦。東京ドームのプロボクシング興行は３４年２か月ぶりで、日本人ボクサーがメインイベントを務めるのは初。試合は初回に井上がプロキャリア初のダウンを奪われるも合計３度のダウンを奪い６回１分２２秒ＴＫＯ勝ち。ほか、ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ（武居由樹が王者ジェイソン・モロニーに判定勝ち）、ＷＢＡ世界同級タイトルマッチ（王者・井上拓真が石田匠に判定勝ち）、ＷＢＡ世界フライ級タイトルマッチ（王者・ユーリ阿久井政悟が桑原拓に判定勝ち）も行われ、４大世界戦興行となった。チケット最高額は２２万円。観衆は４万３０００人。