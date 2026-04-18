宮崎宣子「弁当の残りで朝ごはん」アイデア光る新幹線おにぎりが話題「子どもが喜びそう」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/04/18】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当の残りで作った朝ごはんを公開した。
【写真】46歳フリーアナ「真似したい」と話題の新幹線おにぎり
宮崎は「弁当の残りで朝ごはん」とつづり、朝の食卓の写真を投稿。海苔で窓やラインを表現した新幹線の形の鮭おにぎりや焼き色のついたウインナー、ひじきと豆の煮物、ひきわり納豆などを丁寧に盛り付けたワンプレートの朝ごはんを披露している。
また「新幹線おにぎり 手が震えるし、目は老眼鏡だし」と記し、手作り弁当も公開。新幹線おにぎりに、ソースのかかったハンバーグや煮豆、しめじとコーンのごま和えなどが添えられている。
この投稿は「子どもが喜びそう」「朝から幸せな気持ちになる」「可愛すぎる」「真似したいアイディア」と反響を呼んでいる。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「真似したい」と話題の新幹線おにぎり
◆宮崎宣子、弁当の残りで作った朝ごはん披露
宮崎は「弁当の残りで朝ごはん」とつづり、朝の食卓の写真を投稿。海苔で窓やラインを表現した新幹線の形の鮭おにぎりや焼き色のついたウインナー、ひじきと豆の煮物、ひきわり納豆などを丁寧に盛り付けたワンプレートの朝ごはんを披露している。
◆宮崎宣子の投稿に「子どもが喜びそう」と反響
この投稿は「子どもが喜びそう」「朝から幸せな気持ちになる」「可愛すぎる」「真似したいアイディア」と反響を呼んでいる。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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