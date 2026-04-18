4児の母・東原亜希、末っ子の手作りブレスレット公開「センスありすぎ」「観察力と発想がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの東原亜希が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。末っ子が手作りしたブレスレットを公開した。
【写真】43歳4児の母モデル、息子手作りの“ヴァンクリ風”工作作品
東原は「母の日の工作で 末っ子がブレスレット作ってくれた」と報告し、末っ子からの贈り物を手にした写真を投稿。四つ葉のクローバーをイメージした緑のモチーフにはラインストーンが飾り付けられ、ゴールドの縁取りで丁寧に仕上げられている。「もしや。。これは。。ヴァ◯クリ先生のマラカイトではなかろうか」と推測し、「ママのやつ いつも見てるから クローバーのにした。でも最近買ってないよね。だって」と末っ子の言葉を紹介。「※買えないんじゃ」とツッコミを入れつつ「よく見てるな、、、本物よりも宝物よ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「観察力と発想がすごい」「センスありすぎ」「素敵な贈り物」などの声が上がっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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【写真】43歳4児の母モデル、息子手作りの“ヴァンクリ風”工作作品
◆東原亜希、末っ子手作りのブレスレット披露
東原は「母の日の工作で 末っ子がブレスレット作ってくれた」と報告し、末っ子からの贈り物を手にした写真を投稿。四つ葉のクローバーをイメージした緑のモチーフにはラインストーンが飾り付けられ、ゴールドの縁取りで丁寧に仕上げられている。「もしや。。これは。。ヴァ◯クリ先生のマラカイトではなかろうか」と推測し、「ママのやつ いつも見てるから クローバーのにした。でも最近買ってないよね。だって」と末っ子の言葉を紹介。「※買えないんじゃ」とツッコミを入れつつ「よく見てるな、、、本物よりも宝物よ」とつづっている。
◆東原亜希の投稿に「センスありすぎ」の声
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「観察力と発想がすごい」「センスありすぎ」「素敵な贈り物」などの声が上がっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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