湘南vs群馬 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](レモンS)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 20 石橋瀬凪
DF 22 蓑田広大
DF 37 鈴木雄斗
MF 6 武田将平
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 17 田村蒼生
FW 29 渡邊啓吾
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 2 松村晟怜
DF 13 下口稚葉
DF 55 岡庭愁人
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 貫真郷
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 17 百田真登
控え
GK 16 志賀一允
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
MF 15 風間宏希
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 20 石橋瀬凪
DF 22 蓑田広大
DF 37 鈴木雄斗
MF 6 武田将平
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 17 田村蒼生
FW 29 渡邊啓吾
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 2 松村晟怜
DF 55 岡庭愁人
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 貫真郷
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 17 百田真登
控え
GK 16 志賀一允
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
MF 15 風間宏希
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優