新潟vs今治 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](デンカS)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 34 藤原優大
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 森晃太
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 38 馬越晃
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 19 古山兼悟
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 18 若月大和
控え
GK 23 吉満大介
DF 15 早川史哉
DF 34 藤原優大
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 森晃太
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 38 馬越晃
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 19 古山兼悟
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二