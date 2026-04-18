[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](デンカS)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 55 マテウス・モラエス

FW 18 若月大和

控え

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 34 藤原優大

MF 8 白井永地

MF 13 落合陸

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

MF 46 笠井佳祐

監督

船越優蔵

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 梅木怜

DF 3 孫大河

DF 29 丸山大和

DF 33 笹修大

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 森晃太

MF 25 佐藤璃樹

MF 36 久保恵音

MF 77 加藤潤也

FW 10 エジガル・ジュニオ

控え

GK 16 山本透衣

DF 24 竹内悠力

MF 8 駒井善成

MF 9 近藤高虎

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 38 馬越晃

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 19 古山兼悟

FW 44 林誠道

監督

塚田雄二