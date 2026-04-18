はんにゃ川島の元妻・菜月さん、フット後藤の妻らと交流 離婚後も続く“芸人嫁”の絆「笑い疲れた」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、18日までに自身のブログを更新。“芸人嫁会”様子を明かした。
【写真】「芸人嫁会」のショットを公開した川島菜月さん
菜月さんは「芸人嫁会」と題し、「フット後藤さんの奥さんたちと芸人嫁会」と報告。「芸人嫁を離脱した私ともずっと仲良くしてくれるのありがたすぎる、優！」と感謝の思いをつづった。
会では「みんな喋りが面白すぎてずっとケラケラ笑ってて笑い疲れた」と振り返り、終始明るい雰囲気だった様子。子どもたちもそれぞれゲームなどを楽しみながら過ごしたという。
ランチには子どもたちのリクエストでマクドナルドを選び、「後藤さんがご馳走してくれたよおおお！」と明かす場面も。「チーズバーガーがやっぱ1番好き」と自身の好みもユーモア交じりに語った。
また投稿には、作家のはあちゅうとのやりとりも紹介され、「元嫁会あったら、AV芸人（←）元嫁で参加したい」とのコメントに「関係ない私ですら行きたいやつ」と応じるなど、軽妙な掛け合いも見せた。
【写真】「芸人嫁会」のショットを公開した川島菜月さん
菜月さんは「芸人嫁会」と題し、「フット後藤さんの奥さんたちと芸人嫁会」と報告。「芸人嫁を離脱した私ともずっと仲良くしてくれるのありがたすぎる、優！」と感謝の思いをつづった。
会では「みんな喋りが面白すぎてずっとケラケラ笑ってて笑い疲れた」と振り返り、終始明るい雰囲気だった様子。子どもたちもそれぞれゲームなどを楽しみながら過ごしたという。
また投稿には、作家のはあちゅうとのやりとりも紹介され、「元嫁会あったら、AV芸人（←）元嫁で参加したい」とのコメントに「関係ない私ですら行きたいやつ」と応じるなど、軽妙な掛け合いも見せた。