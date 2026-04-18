ヴァサイェガ渉＆内村颯太＆田村海琉、『ガルアワ』トップバッターで登場
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアとして活躍するヴァサイェガ渉、内村颯太、田村海琉が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward ／SUMMER』のトップバッターとして登場した。
【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太
前回から連続出場となるヴァサイェガ、内村に加え、田村が同イベントのランウェイに初登場。「MAX＆Co.」スペシャルファッションショーで幕開けを華やかに飾った。 三者三様の春ファッションでキメポーズ。存在感を発揮した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太
前回から連続出場となるヴァサイェガ、内村に加え、田村が同イベントのランウェイに初登場。「MAX＆Co.」スペシャルファッションショーで幕開けを華やかに飾った。 三者三様の春ファッションでキメポーズ。存在感を発揮した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。