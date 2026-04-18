昭和時代のプロレス界で“過激な仕掛け人”とうたわれ昨年４月２１日に亡くなった元新日本プロレス専務取締役営業本部長の新間寿さん（享年９０）の一周忌法要が墓所がある新宿区の感通寺で営まれた。

法要には、新間さんがプロデュースした初代タイガーマスクの佐山サトル、新間さんが新日本プロレスへスカウトした前田日明、ストロングスタイルプロレスのスーパー・タイガー、間下隼人、平井丈雅代表らが参列した。

新間さんは、１９６６年１０月１２日に蔵前国技館で旗揚げした「東京プロレス」に入社しプロレス界に入った。アントニオ猪木さんが７２年３月６日に大田区体育館で旗揚げした「新日本プロレス」では同年秋に入社しマネジャー、営業本部長として猪木さんを支え、７４年３月１９日に蔵前国技館での猪木さんとストロング小林さんとの「日本人対決」。さらには７６年６月２６日に日本武道館で猪木さんとボクシング世界ヘビー級王者のムハマド・アリさんが戦った格闘技世界一決定戦などをプロデュースし新日本プロレスの黄金時代を支えた。

また、世界のベルトを統一する「ＩＷＧＰ」構想を掲げ、８３年５〜６月に「ＩＷＧＰリーグ戦」を開催し現在、新日本プロレスのタイトルとなっている「ＩＷＧＰ」の礎を築いた。さらに８９年には、参院選出馬を表明した猪木さんが設立した政党「スポーツ平和党」幹事長に就任し同年７月の参院選当選をバックアップしたが、その後、確執が生まれ猪木さんとは決別していた。

２０１９年には、世界最大の団体「ＷＷＥ」のレガシー部門で殿堂入り。日本人のフロントで唯一の受賞となった。晩年は、近年は初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」の会長として昭和の過激なプロレス復興を提唱していた。

法要では長男の寿恒さんと妻の陽子さんが親族を代表しあいさつした。寿恒さんは「みなさんが集まっていただいて父も喜んでいると思います」と感謝し、陽子さんは「まだ亡くなったとは思いません。いつもどこかにいると思います」と声を震わせた。

法要を終え、寿恒さんは、父の人物像を「子供のころから家にあんまりいなかったんです」と振り返り「自分を曲げない。思ったら即行動。これだと決めたら猪突猛進。必ずそれを実現させる。そのためには周りを説得して外堀を埋めてから、ちゃんと赤いじゅうたんを敷いた上で猪木さんをそこに歩かせる。そんな気配りの人でした」と思いをはせていた。