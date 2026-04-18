元「モーニング娘。」の石川梨華が１８日、「いつメン」と題してインスタグラムを更新した。

同じく元モーニング娘。の高橋愛と譜久村聖との３ショットなどをアップ。「実は、２月に会う予定だったんだけど我が子の体調不良によりリスケになり やーっと会えました」と明かし、「美味しいひつまぶしを食べた後 愛ちゃんがケーキを用意してくれてて お店の方もハッピーバースデー歌ってくださり 愛ちゃんもふくちゃんもプレゼントくれて とにかく嬉しすぎた」と、高橋と譜久村からバースデーサプライズを受けたことを記した。続けて「ずーっと２人に会いたかったからランチした後にお茶もして いっぱい話していっぱい笑っていっぱいハッピーとパワーもらって やっぱり私は愛ちゃんとふくちゃんが好きでこの３人の空気感が大好きなんだなって」とつづり、「いつもありがとう！！」と２人に感謝の言葉を送り、最後に「＃石川梨華 ＃高橋愛 ＃譜久村聖 ＃モーニング娘ｏｇ ＃すっごい仲間」とハッシュタグをつけた。

この投稿には「このイツメン大大大好きです」「みんな可愛い！！」「懐かしいメンバーだ…」「いつまでもこの絆を大切にしてくださいね」「いつまでもこの絆を大切にしてくださいね」などの声が寄せられている。