敵地アスレチックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後初となる6号満塁弾を放つなど、5打数3安打4打点でチームの9-2の勝利に貢献した。

村上は既に2安打をマークして迎えた7回の第5打席、2死満塁という大チャンスを生かした。

フルカウントから甘く入った速球を強振すると、確信歩き。打球はバックスクリーンへ一直線で、飛距離431フィート（約131.4メートル）の豪快弾となった。

メジャー移籍後初のグランドスラム。米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」も大興奮だ。村上の打球がバックスクリーンに飛び込むと解説のゴードン・ベッカム氏は思わず「オーマイガー！」と絶叫。実況のジョン・シュリフェン氏が「ここサクラメントで怪物級のムーンショットを放ちました。ムラカミの満塁ホームランです！」と伝えると、ベッカム氏は「なんてこった。まさにムーンショットだ。満塁でグランドスラム。大きなスイングだった。先ほどホワイトソックスが試合を決定づけると話していたが、ムネがまさにやってのけた。ファンを出口に向かわせる一打だ」と絶賛した。

村上は試合後、ホワイトソックス地元放送局「CHSN」のインタビューに登場。本塁打について問われると「前回の打席で三振してしまっていたので、球の軌道はイメージできていましたし、中途半端に振ることだけはやめようと思って、しっかり思い切って振りました」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）