オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。男性を落とす料理について語った。

庄司智春が「情報によりますと、大久保さんは男性を落とす…これを作ったらオチる料理がある、って」と話しかけた。大久保は「どこにそんな情報がながれてたの？ 怖いんだけど、プライベートのそんな情報、どこで、どこなの？」と庄司にかみついた。庄司は「知らないですよ」とたじたじになった。なおも大久保は「誰が言ってるの、それ」とキレ気味に反論。

庄司は「それ（スタッフとの）打ち合わせで言ったじゃないですか、自分で」と情報の発信源が大久保であることを伝えた。観念した大久保は「ポテトサラダなんだけど、男性ってポテトサラダ大好きじゃん」と話した。大久保と藤本に指さされた庄司は「大好きです」と話した。

大久保は「こだわりで、そこにウインナーソーセージを輪切りにして入れる。『ちょっとこれでお酒ひとりで飲んでて』って台所で料理する、っていう…のがやりたいの」と自らの切望について語った。庄司は「なんだ、やってねえのか、願望かよ」と話した。