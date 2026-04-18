天皇皇后両陛下と愛子さまが４月上旬、東日本大震災と原発事故の影響を大きく受けた福島第一原発の立地する沿岸部を震災後初めて訪問されました。心をこめて供花し人々の話に耳を傾ける･･･教訓を次世代の愛子さまに引き継ごうとされる両陛下の思いがありました。

■震災後初めての訪問 福島第一原発に近い富岡など沿岸部の４町へ

――先日の福島県での一場面ですね。

福島県の沿岸部・双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪ね、海の方向に白い花を供え、黙礼された天皇皇后両陛下と愛子さまです。

福島第一原発は、双葉町と隣の大熊町にあり、震災後、原発事故の影響を大きく受けた地への皇室の訪問は初めてでした。

この日、陛下は白いワイシャツにネクタイ、スーツ、皇后さまは白いブラウスに紺色のスーツと改まった装いでしたので、特別な思いで福島に行かれたと思いました。皇后さまと愛子さまは供花の際、白い手袋をつけられ、ご一家で震災の犠牲者に礼を尽くされていた、と感じました。

――厳粛な表情が深く印象に残りました。

２日目はややカジュアルな装いでしたから、明らかに違っていたと思います。

今回、天皇ご一家が訪問された沿岸部の浪江町、双葉町、大熊町、富岡町の地図です。福島第一原発は双葉町と大熊町にまたがっています。

福島県は、地震や津波に加えて原発事故が起き、避難指示区域の面積が当初は約12％に上りました。15年たって約2.2％に縮小していますが、今も、２万3000人もの人々が避難しています。今回訪問された４つの町は、居住率が特に低く、双葉町の率はわずか3.8％、居住者数は約200人です。

――今も避難している方がとても多いですし、町に人が戻っていない現状というのがわかりますね。

■「復興のシンボル」 更地が続く富岡町では満開の桜並木に迎えられ

訪問２日目。富岡町では２キロに及ぶ満開の桜並木の中、町民たちに迎えられました。この桜並木は、原発事故で全町避難となった間も咲き続け、“復興のシンボル”と呼ばれています。

富岡町民）「15年経っているのに助かります。我々避難民に心を寄せていただいて大変感謝しております」

満開の桜がとても見事ですが、周囲は更地がずっと続き、15年を経て“まだか”と胸が塞がります。震災と原発事故という「複合災害」は過去のものとはなっておらず、町内の一部区域には立ち入りを制限する“ゲート”が残っています。

「とみおかアーカイブ・ミュージアム」でご一家は、津波で住民避難に当たっていた警察官と共に流されたパトカーの展示をご覧になりました。皇后さまは「痛ましいですね」と息をのまれていました。

大熊町では被災者と懇談し、震災当時、福島第一原発で警備員として働き、間近で事故を経験した土屋繁男さん（77）にも声をかけられました。

天皇陛下）「震災の発災の時は本当に大変でいらっしゃいましたね」

愛子さま）「緊急対策室は１号機からどのくらいの距離で」

土屋さん）「500メートルくらいだと思います。おかげさまで生活できておりますので」

愛子さま）「ご自宅の方は大変でいらっしゃったんですか？」

ご一家は、懇談の中で土屋さんの家族や愛犬についても気遣われていました。

―― 一人ひとりに寄り添われている様子が感じられますね。

■教育の場や工芸品の展示施設――被災地の人たちと接した２日間

ご一家は地域の暮らしや地場産業の復興状況も見て回られました。大熊町では、教育施設の「学び舎ゆめの森」を訪ね、年齢が異なる子どもたちが、一緒の空間で過ごし、共に学ぶ様子をにこやかにご覧になりました。

浪江町では伝統工芸品の「大堀相馬焼」などが展示・販売されている施設を訪ね、伝統産業の現状を視察されました。

避難中も地酒を作り続け、浪江に戻ってきた酒蔵の社長にも話を聞かれています。

鈴木さん）「一番心配されていたのが、この土地はすごく人が少ないものですから、人手が足りているのかというところ。来ていただけただけでもありがたい」

――地域産業についても親身に心配されているんですね。

■“食べて応援” 「野菜セット」を買って帰られた上皇ご夫妻のお見舞い

思い出すのは、震災２か月後の上皇ご夫妻のお見舞いです。福島第一原発から約45キロにある相馬市の被災地を訪ね、雨のなか、傘をたたんで黙とうされました。

お見舞いは７週連続、いずれも日帰りでしたが、実は、福島だけは「風評被害」を意識して１泊することが検討されました。しかし警備などで難しく、それではせめてと、福島県産の野菜の詰め合わせセットを買われました。

アスパラガス、生しいたけ、サヤエンドウなど10品。「風評被害」で大きな影響を受けていた福島の野菜を少しでも応援しようという思いが込められ、ご自分たちと、今の天皇ご一家、秋篠宮ご一家の分の３セットを自衛隊機に積んで帰られました。

今の両陛下も2015年、沿岸部のいわき市の農業生産法人をＪＲで訪ね、トマトを収穫して東京に持ち帰り、「甘みがあり、とてもおいしかった」という感想が伝えられています。

“食べて福島を応援！”です。

――人々の“営み”に寄り添う姿勢を受け継がれているんですね。

■「記憶と教訓を引き継ぐ大切さ」 福島で新たにされた思い

今回、両陛下は愛子さまをお連れになりましたが、そこには、「災害の教訓を次の世代の人たちに語り継ぐ」という陛下の思いがありました。初日の夜に発表された「感想」に強い思いがうかがえます。

【両陛下 福島訪問１日目を終えての感想】

『初めて福島県を訪れた愛子にとっても、今回の訪問は被災された方々や、復興を担う方々からお話を直接うかがう貴重な機会になることと思います。福島の人々の思いを改めて深く心に刻み、災害の記憶や教訓を引き継いでいくことの大切さについて思いを新たにいたします』

直接話を聞く――ということを大切にされていることがわかります。２日間を通して、愛子さまが熱心に説明を聞かれるひたむきな姿勢が印象的でした。

双葉町の「伝承館」では、津波による浸水の高さが４メートルだったと聞き、愛子さまが柱に表示された「４メートルの印」を確かめられる様子もみられました。

東日本大震災・原子力災害伝承館 郄村昇館長）

「愛子さまが熱心に聞かれるんですね、いろんなことを。たぶん事前学習といったものをしっかりされているんだなと思いました。『私は今日、福島の歴史を学ぶことができました』というふうに（愛子さまに）おっしゃっていただきました。これも非常に私はうれしかったです」

両陛下に続いて愛子さまが質問し、さらに両陛下も理解を広げられる。関心、情報の共有が「教訓を引き継ぐ」ことに繋がるのだろう、と思いました。

満開の桜のもと、行く先々でご一家は熱烈な歓迎に迎えられました。次世代の愛子さまを伴った訪問はきっと福島の人たちの記憶に強く残り、「継承」という陛下の思いはインパクトを持って伝わったと思います。

ご体調から延期された岩手県と宮城県の訪問も、地元は特別な思いで待っているでしょうから、一日も早い訪問を願っています。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。