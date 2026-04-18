元NHKの人気フリーアナ、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿を披露「スポーティーなの似合ってる」「脚長くて綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/18】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「美人」と話題のミニスカゴルフショット
中川は「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ およそ1年ぶりでした！」とつづり、仲の良いメンバーと久しぶりにゴルフをしたことを報告。「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」と続け、濃いピンクのポロシャツと黒いミニスカートのゴルフウェアに、ポロシャツと同じ色のラインが入った白い靴下を合わせたショットを披露した。ミニスカートからは美しい脚がまっすぐに伸びている。
この投稿にファンからは「スポーティーなの似合ってる」「脚長くて綺麗」「笑顔が素敵」「いつ見ても美人」「ゴルフ楽しんでください」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NHKアナ「美人」と話題のミニスカゴルフショット
◆中川安奈、ミニスカゴルフウェアから美脚スラリ
中川は「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ およそ1年ぶりでした！」とつづり、仲の良いメンバーと久しぶりにゴルフをしたことを報告。「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」と続け、濃いピンクのポロシャツと黒いミニスカートのゴルフウェアに、ポロシャツと同じ色のラインが入った白い靴下を合わせたショットを披露した。ミニスカートからは美しい脚がまっすぐに伸びている。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「スポーティーなの似合ってる」「脚長くて綺麗」「笑顔が素敵」「いつ見ても美人」「ゴルフ楽しんでください」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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