「今日好き」榊原樹里（じゅり）、アシメワンピで大胆脚見せ「スタイル神」「脚がめっちゃ綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月15日、自身のInstagramを更新。春のワンピースコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「めっちゃ綺麗」と話題の露出スタイル
榊原は電車の絵文字と「涼しくなってきてお洋服選ぶの毎日楽しい」とつづり、駅と思われる場所でのプライベートショットを多数投稿。右サイドが長く、左サイドがミニ丈になっているアシンメトリーなデザインのワンピースにライダースジャケットを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈サイドからはスラリとした美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「脚がめっちゃ綺麗」「甘辛ミックスコーデが決まってる」「やっぱりビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「めっちゃ綺麗」と話題の露出スタイル
◆榊原樹里、ワンピから美脚スラリ
榊原は電車の絵文字と「涼しくなってきてお洋服選ぶの毎日楽しい」とつづり、駅と思われる場所でのプライベートショットを多数投稿。右サイドが長く、左サイドがミニ丈になっているアシンメトリーなデザインのワンピースにライダースジャケットを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈サイドからはスラリとした美しい脚が伸びている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「脚がめっちゃ綺麗」「甘辛ミックスコーデが決まってる」「やっぱりビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】