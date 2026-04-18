「今日好き」藤田みあ「今回もオリーブいれた」ヘアカラーに反響「透明感が増してる」「ナイスチョイス」
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月15日、自身のInstagramを更新。オリーブ色を入れたヘアカラーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「すごく可愛い」と話題の雰囲気ガラリヘア
藤田は「髪色今回もオリーブいれた」とつづり、写真を投稿。毛先を内巻きにしたストレートのレイヤースタイルで、以前のダークトーンながら光に透けると赤みがかっていた髪色から、オリーブ色を入れたダークなヘアカラーに変えたことを報告した。
この投稿に、ファンからは「透明感が増してる」「ナイスチョイス」「めちゃくちゃ似合ってる」「すごく可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「すごく可愛い」と話題の雰囲気ガラリヘア
◆藤田みあ、新ヘアカラー公開
藤田は「髪色今回もオリーブいれた」とつづり、写真を投稿。毛先を内巻きにしたストレートのレイヤースタイルで、以前のダークトーンながら光に透けると赤みがかっていた髪色から、オリーブ色を入れたダークなヘアカラーに変えたことを報告した。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感が増してる」「ナイスチョイス」「めちゃくちゃ似合ってる」「すごく可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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