2児の母・森咲智美、炊飯器で離乳食9品ストック作り「時短テクがすごい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの森咲智美が4月16日、自身のInstagramを更新。炊飯器を活用した離乳食の作り置きを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳・2児のママタレ「真似したい」と話題の時短料理
森咲は「炊飯器で離乳食9品ストック作り」とつづり、離乳食の写真や調理中の自身の様子を投稿。「1人目のときは3時間かけて作ってた離乳食も、2人目はとにかく時短！時短！！」と現在の様子をつづっている。写真では、大根のそぼろ煮、肉じゃが風、ミネストローネ、わかめしらすうどんなど色とりどりの離乳食が小分けされた様子や調理過程、ピラフやさつまいもごはん、おかかチーズごはん、わかめごはん、ひじきごはんなど、ご飯のアレンジ方法も公開している。
また離乳食作りについて「炊飯器に任せてる間に 公園でしっかり体力消耗させて 寝かしつけ後の1〜1時間半で一気に作るスタイル」と、育児との両立の工夫を明かしている。
この投稿には「参考になる」「時短テクがすごい」「こんなに作れるの驚き」「工夫が素晴らしい」「忙しいママの味方」「真似したい」などの反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳・2児のママタレ「真似したい」と話題の時短料理
◆森咲智美、炊飯器で時短の離乳食ストック作りを公開
森咲は「炊飯器で離乳食9品ストック作り」とつづり、離乳食の写真や調理中の自身の様子を投稿。「1人目のときは3時間かけて作ってた離乳食も、2人目はとにかく時短！時短！！」と現在の様子をつづっている。写真では、大根のそぼろ煮、肉じゃが風、ミネストローネ、わかめしらすうどんなど色とりどりの離乳食が小分けされた様子や調理過程、ピラフやさつまいもごはん、おかかチーズごはん、わかめごはん、ひじきごはんなど、ご飯のアレンジ方法も公開している。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿には「参考になる」「時短テクがすごい」「こんなに作れるの驚き」「工夫が素晴らしい」「忙しいママの味方」「真似したい」などの反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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