◇ナ・リーグ ドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月16日 デンバー）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2本塁打を含む4打数3安打3打点の活躍でチームの4連勝に貢献した。

マンシーは2回の第1打席で相手先発・菅野智之のカットボールを捉え、5号中越えソロ。3回1死一、三塁の第2打席も内角直球を弾き返し、適時二塁打で加点した。

5回の第3打席では相手2番手・アグノスのカットボールを狙い、右越え6号ソロ。6本塁打は大谷、パヘスを抜いてチーム最多となった。

10日（同11日）のレンジャーズ戦で3本塁打を放ったが、その後は前日までの5試合でわずか1安打、9三振と凡打が続いていた。そこから息を吹き返すように猛打を見せ「3本塁打の試合では、自分がやりたいメカニクスはしっかりできていた。でもその後の数試合では、何かがズレてしまっていた。それで“毎日微調整している”と言っていたんだ。やるべきことができている時は結果も出ているから、あとはそれを毎日安定してできるようにすることだね」と手応えを口にした。

ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、グラウンドも一面、銀世界。球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業し、開催にこぎ着けた。雪は止んだものの試合開始時点の気温華氏35度（摂氏約1.67度）はドジャースの球団史上最低気温と記録的極寒の中での一戦となり、コンディションは「良くはなかった（笑）」と35歳のベテランは本音を吐露。「まだ、フィールドには氷も残っていたし、時間が経つにつれてどんどん寒くなっていった。でも文句は言えない。プレーしなきゃいけないし、相手も同じ条件だから。自分の場合は体の感覚がほとんどなくなるから、とにかく競り合うことに集中するしかない」と言い訳せず、結果で寒さを吹き飛ばした。