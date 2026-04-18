Angeliteのサニタリースパッツ新作で叶える♡生理中も安心のスポーツスタイル

生理中でも思いきり体を動かしたい--そんな女性の声に応えて、Angeliteからスポーツ特化型のサニタリースパッツが登場しました。武道用品ブランドKUSAKURAとの共同開発により、激しい動きにも対応する安心設計を実現。これまで不安を感じていたシーンでも、快適さと安心感を両立しながら、自分らしくアクティブに過ごせる新しい選択肢です♡

スポーツ時の不安に寄り添う設計

生理中の運動は、漏れやズレへの不安がつきもの。特に激しい動きや接触のあるスポーツでは、集中力を妨げる要因にもなります。

Angeliteはこうした悩みに寄り添い、スポーツ時でも安心して使えるサニタリースパッツを開発。部活動に励む学生からアスリートまで、幅広い女性が自分らしく動ける環境づくりをサポートします。

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機能性を高めたこだわり構造

「Angeliteアクティブタイプ」は、伸縮性の高い生地でウエストから太ももまでしなやかにフィットし、激しい動きにも対応。ダブルステッチ加工で耐久性も強化されています。

さらに吸水・防水・通気のバランスに優れた多層構造を採用し、蒸れにくく快適な着用感をキープ。薄型設計で動きやすさも追求されています。

商品詳細と展開情報

Angeliteアクティブタイプ



価格：8,800円（税込）

スポーツ時の快適さと安心感を両立した、機能性重視の一枚です。

サイズ：XS／S／M／L／XL（カラー：ブラック）

販売開始：4月1日（水）

購入先：Angelite公式サイト

自分らしく動ける新しい選択を♡

Angeliteのサニタリースパッツは、生理中でもアクティブに過ごしたい女性に寄り添う心強い存在。

不安を軽減しながら、パフォーマンスをしっかり支えてくれる設計で、日常からスポーツシーンまで幅広く活躍します。

これからは我慢せず、自分らしく動ける毎日へ。一歩踏み出すきっかけとして取り入れてみてはいかがでしょうか♪